Kaolack : les confessions de la jeune fille qui a tué le petit ami de l'homonyme de sa mère

On en sait un peu plus sur l'affaire de la jeune fille qui avait tué, dans la nuit du vendredi 24 mars, le petit ami de l'homonyme de sa mère. À en croire les informations fournies par « Libération », une crise de jalousie serait à l'origine de ce crime.



Le journal révèle que la présumée meurtrière N. G, n’était pas d’accord avec le fait que sa cousine N.Guèye qui est l’homonyme de sa mère entretienne une relation amoureuse avec la victime, Amadou Sarr.



Âgée de 16 ans, la mise en cause avait pour habitude de surveiller le couple. D’après les éléments de l’enquête, celle-ci perturbait parfois l'intimité du couple. Ce qui se soldait par des disputes virulentes. Malheureusement leur dernier face à face a été fatale.



Racontant ce qui s’est vraiment passé le soir du drame, N.G, est revenue sur la première version qu’elle avait fourni aux enquêteurs juste après son arrestation. La présumée meurtrière a déclaré avoir acheté le couteau mais ne l’a pas arraché à un talibé qui passait. « J'ai acheté le couteau à 200 francs Cfa dans une boutique », a t-elle finalement confié aux enquêteurs.



Poursuivant, elle a déclaré l’avoir dissimulé et est allée confronter Amadou Sarr à qui elle a planté deux coups de couteau respectivement dans la légion du cœur et sur la hanche droite. Pour expliquer le motif de sa crise de jalousie, N. G, a soutenu qu’elle ne voulait pas que sa cousine N.Guèye soit abusée sexuellement par son copain Amadou Sarr.



De son côté, le rapport médical a fait savoir que la mort d’Amadou Sarr serait mort consécutif « à un traumatisme thoracique par objet tranchant ».



N.G âgée a été déférée à la fin de l’enquête pour « meurtre », lundi 27 mars dans la Marine au tribunal de grande instance de Kaolack.