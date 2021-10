Kaolack : surpris sur le comptoir d'une mercerie, le voleur asperge le commerçant de gaz

Pris en flagrant délit de vol dans une mercerie, Fallou Mbaye a dégainé une pompe à gaz et a aspergé le visage du mercier Amadou Fall. Pendant la nuit du Gamou 2021, Fallou Mbaye avec l’aide de Moustapha Diéye et Fallou Ba ont pénétré la mercerie sise à Médina Baye pour dépouiller son propriétaire.



Un plan de cambriolage mis en place par le trio, mais qui finit par tomber à l’eau. Arrivé sur les lieux, le trio s’est séparé en deux groupes. Pendant que ces acolytes faisaient le guet, Fallou Mbaye le cerveau de la bande est entré dans le magasin pour s’emparer de l’argent sous le comptoir.



Mais Amadou Fall, qui discutait avec ses voisins commerçants, est revenu dans son magasin, et a constaté qu’il y avait un intru. Se ruant vers lui, le commerçant finit par le coincer contre le comptoir. Acculé, Fallou Mbaye a extrait de sa poche une pompe à gaz qu’il a aspergé sur le visage Amadou Fall. Ne voyant plus rien, ce dernier fini par crier au secours pour alerter le voisinage.



Abandonné par ses deux alliés, le voleur est vite maîtrisé par une foule se trouvant dans les parages. Il est d’abord bastonné sur place avant d’être cueilli par les policiers qui le défèrent au parquet de Kaolack où il sera rejoint par son complice Moustapha Ndiaye arrêté hier mercredi.