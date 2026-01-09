Kaolack : un mort et plusieurs blessés dans un accident à hauteur de Paoscoto

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi à hauteur de la commune de Paoscoto (Kaolack). Un minicar de type Hiace, circulant sur la RN4, en provenance de Taiba Niassene s'est renversé, faisant un décès confirmé et douze (12) blessés, dont quatre (4) cas graves, selon la rfm. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Kaolack. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident.
