Kaolack: une bagarre entre deux (2) apprentis menuisiers vire au drame

Ce qui n'était au départ qu’une altercation entre deux apprentis menuisiers a pris une tournure tragique à Kaolack, dans le quartier Abattoirs. I. Diaw, alias "MC Diaw", a succombé à ses blessures après avoir été grièvement blessé par F. Ndao, son collègue d’atelier.



Tout a commencé par une dispute qui a dégénéré en bagarre. F. Ndao a asséné un violent coup à son adversaire à l’aide d’un outil en fer, le blessant grièvement au cou. Plongé dans le coma, I. Diaw a été admis aux urgences de l’hôpital régional Ibrahima Niass le 18 mars, lit-on dans les colonnes du journal L’Observateur.





D’abord poursuivi pour « coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 25 jours », F. Ndao a été arrêté et placé en garde à vue. Mais le vendredi 21 mars à 4 h du matin, MC Diaw a succombé à ses blessures, aggravant la situation judiciaire de son agresseur. Le rapport médical mentionne « deux plaies pénétrantes au cou, dont une très profonde ayant causé une lésion vasculaire et un état de choc hémorragique. »



Avec ce décès, F. Ndao est désormais poursuivi pour « meurtre. » Déféré au parquet, le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack a requis une information judiciaire et sollicité un mandat de dépôt. L'accusé sera présenté au juge d’instruction lundi 24 mars.