"Karim Wade va être rayé des listes électorales", selon le Pr Iba Barry Camara

La vidéo montrant Karim Wade s'inscrire sur les listes électorales lundi au consulat du Sénégal à Qatar n'a pas convaincu le Professeur de Droit Iba Barry Camara qui soutient mordicus que le fils de l'ancien Président sera radié des listes électorales, à cause de son condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei).



Selon lui, cette inscription du candidat du Pds à la présidentielle n'aura aucun effet, puisque l'article 31 du Code électoral ne l'autorise pas à figurer sur les listes, encore moins à se présenter à une élection. "Comme nous l'avons toujours soutenu, il (Karim Wade) ne peut s'inscrire sur les listes électorales. Si on l'a vu s'inscrire, c'est parce que ces agents qui ont officié ne maîtrisent pas trop la loi ou alors c'est leur supérieur hiérarchique qui ne leur aurait pas briefé sur la question", a-t-il fait savoir sur les ondes de la Rfm.



Le spécialiste en droit de poursuivre: "A posteriori, les organes qui sont chargés des élections vont à coup sûr le rayer des listes. Je soutiens et je suis sûr par rapport à mes convictions qu'il ne peut pas, au sens de l'article L31, s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, il appartiendra aux autorités chargées d'appliquer la loi de veiller à ce que cette disposition soit respectée".