Kédougou : 150 explosifs et 50 détonateurs saisis sur un Guinéen

Les éléments de la Brigade de la gendarmerie de Kédougou ont mis la main sur une jeune guinéen en provenance du Mali, en possession de 150 explosifs, 50 détonateurs et 150 mètres de fil.



Suspectant quelque chose suite à une information anonyme, les pandores ont effectué une fouille minutieuse des coins et recoins du site d'orpaillage du village de Sambrambougou. Ce qui leur a permis de procéder à cette arrestation, selon L'Obs.



Arrêté, le jeune guinéen de 25 ans a été conduit dans les locaux de la Brigade pour nécessité d'enquête. Sur l'origine et la provenance de ces explosifs, le Guinéen a soutenu les avoir acheté au Mali à destination du village. Il a ajouté que c'est destiné à l'explosion du sous sol pour une exploitation rapide de l'or. Ce qui causerait l'effondrement des tracées.



Loin d'être convaincu par les déclarations du mis e' cause, les pandores l'ont déféré lundi dernier au terme de sa durée légale de garde à vue devant le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Kédougou qui décidera de son sort.