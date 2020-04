Kédougou: 21 personnes interpellées par les éléments de la police des frontières

Vingt-et-un (21) individus ont été interpellés par les éléments de la police de l’air et des frontières à Kédougou, la plus grande ville du sud-est du Sénégal, proche des frontières du Mali et de la Guinée. Ils tentaient de rallier la région en empruntant des passages clandestins.



Interceptés, ils ont été conduits au Centre de santé de Médina Boffé pour des contrôles de température. Avant d’être refoulés vers la Guinée, livre la Rfm.



A noter que depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, beaucoup de Guinéens ont tenté, soit de rejoindre leur pays d’origine, soit d’entrer au Sénégal en empruntant des passages clandestins.