Kédougou : 54 feux précoces réalisés pour lutter contre la propagation des feux de brousse (eaux et forêts)

Le service départemental des eaux forêts, a de son côté jugé nécessaire de faire, cette année, un traitement routier consistant à désherber 32, 28 kilomètres pour éviter les feux de brousse qui se déclarent le long de certains axes routiers du département. A cet effet, cinquante-quatre feux précoces sur tapis herbacé, contrôlés et maitrisés, ont été réalisés sur la période autorisée du 10 novembre 2024 au 10 janvier 2025 dans le département de Kédougou (est) pour servir de barrière à toute propagation des feux de brousse dans certaines zones.



« Ces 54 cas de feux précoces préventifs sont réalisés sur 335,976 hectares de tapis herbacé sur la durée de deux mois autorisés par le préfet du département de Kédougou. Et, la mise à feu précoce et sous contrôle de ces hectares de tapis herbacé, servira de barrière et de piste pour éviter la propagation des feux de brousse dans certaines zones du département », a dit dimanche Ansoumana Sonko, chef du secteur départemental des eaux forêts lors d’un entretien accordé à l’APS.



« Nous avons également ouvert 5 à 6 kilomètres de pare-feu dans le département de Kédougou », a-t-il encore indiqué, ajoutant qu’avec les agents du programme +xeyu ndaw ni+ et l’aide de l’entreprise Soseter’’, 800 mètres de pare-feu ont été réalisés au niveau du village Kenioto, précisément sur la route de Saraya.



Ansoumana Sonko a indiqué que le département de Kédougou a enregistré en ce début d’année 2025, deux cas de feux de brousse qui ont ravagé 30, 05 hectares du tapis herbacé.