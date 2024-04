Kédougou : l’école élémentaire Bakary Dansokho sans eau courante depuis six ans (enseignant)

L’école élémentaire Bakary Dansokho de Kédougou (sud-est) souffre depuis six ans d’un manque d’eau obligeant ses élèves à aller chercher le liquide précieux dans les maisons environnantes, a dit à l’APS Dialy Makhan Sidibé, enseignant dans cet établissement. Cette école élémentaire qui comprend quatorze classes, se trouve dans le quartier Dandé Mayo de la commune de Kédougou.



« On a un grand problème à l’école Bakary Dansokho à cause du manque d’eau et ça fait des années que nous vivons cette situation très pénible », a expliqué M. Sidibé, en charge de la classe de CM 1 de l’école élémentaire Bakary Dansokho.



Selon lui, le problème de l’eau a perduré au niveau de l’école élémentaire Bakary Dansokho depuis 2018.



« Les élèves vont s’approvisionner en eau dans les maisons du quartier Dandé Mayo. Une situation qui retarde parfois les enseignements. Nous avons un problème d’argent pour réparer nos robinets. Et ce n’est pas possible qu’une grande école comme Bakary Dansokho manque d’eau durant tout ce temps”, a-t-il dénoncé, déplorant également l’état défectueux des robinets de l’école depuis 6 ans.



Il a lancé un appel au maire de Kédougou et aux parents d’élèves pour régler le problème d’eau et de la sécurité de l’école.