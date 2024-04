Kédougou : les FDS renforcent les opérations de sécurité contre l'orpaillage illégal

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) intensifient leurs actions pour assurer la sécurité dans la région de Kédougou. Récemment, la Brigade de Gendarmerie territoriale de Saraya, épaulée par la Compagnie et des membres du Groupement d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI), a lancé une série d'opérations visant à démanteler plusieurs sites clandestins d'orpaillage disséminés dans la région.



À Sansamba, un village frontalier du Mali connu pour ses activités de recherches d’or le long de la Falémé, les gendarmes ont effectué une saisie d'envergure. Un important arsenal d'équipements a été découvert, incluant 118 motopompes, 10 groupes électrogènes, 12 motos, 17 marteaux-piqueurs, 10 pompes à eau, un sac de cyanure de 100 kg, 100 bidons d'essence de 20 litres et 87 sachets de chanvre indien, rapporte L’Observateur. Malgré cette opération réussie, aucun individu n'a été appréhendé. Les mis en cause ont pris pris la fuite à l'approche des forces de l'ordre.



Selon des sources sécuritaires, ces actions de sécurisation seront maintenues afin de mettre un terme aux pratiques d'exploitation minière illégale qui dégradent l'environnement dans cette zone.