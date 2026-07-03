Kédougou : plus de 96% des semences d'arachide déjà mises en place

La campagne agricole 2026-2027 est entrée dans sa phase active dans la région de Kédougou. Selon le quatrième rapport hebdomadaire de suivi du ministère de l'Agriculture, couvrant la période du 25 juin au 1er juillet 2026, la mise en place des intrants enregistre une progression significative dans les départements de Kédougou, Saraya et Salémata.



La distribution des semences d’arachide affiche un taux de mise en place de 96,14%, avec 466,30 tonnes déjà réceptionnées sur les 485 tonnes programmées pour la région. Du côté des cessions aux producteurs, 77,83% des stocks disponibles ont été vendus, le département de Kédougou affichant le meilleur dynamisme avec un taux de retrait de 95,42%.



Concernant les engrais, les formules de base enregistrent d'excellents niveaux d'approvisionnement. Les taux de mise en place atteignent 100% pour la formule 6-20-10 et 98,35% pour le 15-15-15, tandis que l’urée se situe à 68,25%. Trois variétés de riz (BG 90-2, Sahel 108 et Nérica L19) sont également disponibles auprès des commissions.



Pour sécuriser l’équité et la transparence de l’opération, les autorités administratives s'appuient sur des commissions de distribution appuyées par les forces de défense et de sécurité. Les services agricoles locaux attendent désormais l'installation définitive de l'hivernage pour généraliser les semis. L'objectif global de la région reste d'« assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2026-2027 et d’optimiser les performances de production dans les trois départements ».