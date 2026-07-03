Grand Magal : l'OFOR déploie 50 camions-citernes pour l'approvisionnement en eau de Touba

L'Office des forages ruraux (OFOR) a remis ce vendredi cinquante camions-citernes d’une capacité de 10 mètres cubes chacun au Cadre de concertation des acteurs de l’eau de Touba. Ce dispositif vise à permettre aux populations de la cité religieuse de constituer des réserves d'eau en prélude au Grand Magal prévu au début du mois d'août 2026.



L'initiative de l'État cherche à anticiper les fortes demandes liées à l'événement. Les autorités encouragent les habitants à stocker l'eau dès à présent, sans attendre les jours de grande affluence. Pour optimiser la distribution, la gestion de cette flotte de citernes a été confiée aux acteurs locaux de l'eau.



En plus de ces camions, l'OFOR prévoit de renforcer son plan d'urgence par le déploiement de bâches à eau et la mise en service de quatre nouveaux forages avant le démarrage de l'événement religieux. Des équipes de plombiers seront également mobilisées pour réparer les fuites sur le réseau.



Le service public d'eau potable adaptera sa communication pour faciliter l'accès à la ressource. « L’État du Sénégal, à travers l’Office des forages ruraux, a décidé de mettre en service 50 camions-citernes d’une capacité de 10 mètres cubes chacun pour permettre aux populations de Touba de constituer des réserves d’eau trois jours avant le Grand Magal », a souligné Abdou Rahmane Lo, conseiller technique de l'OFOR.