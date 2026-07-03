Éliminatoires Mondial féminin U17 : le Sénégal et le Ghana se quittent dos à dos

L'équipe nationale féminine U17 du Sénégal a été tenue en échec par le Ghana (1-1), ce vendredi 3 juillet à Dakar, en match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026.
Les “Lioncelles" avaient pourtant pris l'avantage grâce à un penalty transformé par Mariama Faty. Mais les Ghanéennes sont parvenues à égaliser dans les toutes dernières minutes de la rencontre, laissant le suspense entier avant la manche retour.
La qualification pour la phase finale se jouera le 11 juillet à Accra, où les Sénégalaises tenteront de décrocher leur billet pour le Mondial.
La Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026 se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. Elle réunira 24 sélections issues des six confédérations. L'Afrique y sera représentée par cinq équipes : le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, ainsi que quatre nations issues des éliminatoires.
Les “Lioncelles" avaient pourtant pris l'avantage grâce à un penalty transformé par Mariama Faty. Mais les Ghanéennes sont parvenues à égaliser dans les toutes dernières minutes de la rencontre, laissant le suspense entier avant la manche retour.
La qualification pour la phase finale se jouera le 11 juillet à Accra, où les Sénégalaises tenteront de décrocher leur billet pour le Mondial.
La Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026 se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. Elle réunira 24 sélections issues des six confédérations. L'Afrique y sera représentée par cinq équipes : le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, ainsi que quatre nations issues des éliminatoires.
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