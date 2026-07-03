Les travailleurs des universités annoncent un débrayage de 24 heures pour réclamer la généralisation de l'indemnité de logement

Les syndicats du personnel administratif, technique et de service (PATS) des universités publiques et des centres des œuvres universitaires ont réaffirmé, vendredi à Ziguinchor (sud), leur demande de voir l’État concrétiser la généralisation de l’indemnité de logement, annonçant un débrayage de 24 heures conformément au mot d’ordre de la fédération regroupant les centrales concernées.



Prenant la parole au nom des organisations syndicales réunies, le secrétaire général du CINTES-Rectorat, Ousseynou Sène, a indiqué que cette mobilisation s’inscrit dans l’application des décisions de la Fédération des syndicats des PATS.



Il a rappelé que plusieurs syndicats se sont unis pour porter cette revendication, dont le CTESU, le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires.



Il y a aussi le CINTES, Cadre intersyndical national des travailleurs de l’enseignement supérieur, et la section des rectorats et CROUS du Syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires (SATUC).



Selon le secrétaire général du CINTES CROUS, Michel Ibrahima Gassama, a rappelé que la fédération regroupant les syndicats concernés, réunie le 30 juin 2026, a constaté qu’en dépit de l’annonce faite en janvier 2026 par l’État sur la généralisation de l’indemnité de logement à l’ensemble des agents publics, les PATS des universités publiques et des centres des œuvres universitaires attendent toujours l’application effective de cette mesure.



Il a souligné qu’un atelier organisé à Saly (Mbour) du 6 au 8 avril 2026 avait permis d’examiner les aspects financiers, juridiques et les modalités de mise en œuvre de cette réforme avant la transmission d’un rapport au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Selon lui, le l’absence d’évolution dans ce dossier depuis avril, malgré les engagements pris, accentue l’inquiétude et le mécontentement des personnels.



L’Etat étant “une continuité”, les changements intervenus à la tête des institutions ne sauraient remettre en cause les engagements déjà pris envers les travailleurs, a indiqué Ousseynou Sène.



Tout en saluant la disponibilité affichée par les nouvelles autorités, il a affirmé que les PATS attendent désormais “des actes concrets et un calendrier clair de mise en œuvre”.



Le secrétaire général du SATUC Rectorat et coordonnateur de la coordination SATUC CROUS-Rectorat de Ziguinchor, Mor Sarr, a rappelé d’autres revendications portant notamment sur la création de postes budgétaires.



Il a cité la valorisation de la pension et le relèvement de l’âge de la retraite, l’application des accords de santé, la révision des textes de gouvernance des universités, l’application de la convention collective à l’Université Iba Der Thiam de Thiès.



La tenue des élections des délégués du personnel dans certains établissements et la fin des “affectations arbitraires” de secrétaires généraux au CROUS du Sine-Saloum font également partie d’autres revendications.



Il a enfin précisé que le mot d’ordre porte sur “un débrayage de 24 heures non renouvelable”, invitant les agents concernés à regagner leurs domiciles jusqu’à son expiration.





Avec Aps