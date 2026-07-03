Sénégal–FMI : convergence de vues pour la conclusion rapide d’un nouveau programme économique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience Zeine Zeidane, Directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI).



D’après la Présidence du Sénégal, les échanges ont été marqués par une appréciation du FMI concernant les efforts d’assainissement et de transparence entrepris dans la gestion des finances publiques du pays.



L'audience a permis de constater une pleine convergence de vues sur la nécessité et l'urgence de conclure un programme avec le Fonds monétaire international. Les deux parties ont souligné que ce programme devra préserver l'investissement public, ouvrir des espaces pour la relance des activités portées par le secteur privé et renforcer les filets sociaux au bénéfice des populations, renseigne la même source.



A noter que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réaffirmé mardi lors du Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale que le gouvernement sénégalais n'envisage pas de procéder à une restructuration de la dette publique, estimant que les objectifs de soutenabilité financière peuvent être atteints à travers le plan de traitement actuellement mis en œuvre, avec des risques moins importants pour l'économie nationale.



"La position de l'État du Sénégal n'a pas varié. Nous demeurons convaincus que les objectifs recherchés par certains acteurs qui préconisent une restructuration de la dette peuvent être atteints à travers le plan de traitement que nous avons élaboré, avec des risques nettement moins élevés pour notre économie", a-t-il déclaré.



Cheikh Diba a rappelé que les discussions avec le FMI portent notamment sur le cadre macroéconomique du Sénégal, les perspectives de croissance, le déficit budgétaire, les besoins de financement et la soutenabilité de la dette publique.



Il a cité parmi les réformes déjà engagées la création d'une structure unique chargée de la gestion de la dette publique ainsi que le renforcement des mécanismes de gouvernance financière, des mesures qu'il considère comme "essentielles" pour consolider la confiance des partenaires du Sénégal.