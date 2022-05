Kédougou: plusieurs blessés dans des affrontements entre forces de l'ordre et populations de Mako

Les populations de Mako, localité située dans la commune de Tomboronkoto (région de Kédougou), sont passées à la vitesse supérieure, dans leur lutte pour l'électrification de leur terroir, en barrant la RN 7 dans la nuit du vendredi 6 mai à 3 heures du matin, au samedi 7 mai à 13 heures.



Après les promesses non tenues du président de la République, lors de sa tournée économique en 2021, dans le cadre du PUDC, ces populations sont entrées dans une colère noire.

De violents affrontements se sont produits entre elles et la gendarmerie de Mako. Selon Dakar Actu, qui rapporte les faits, le bilan est de 3 blessés et plusieurs arrestations.



À cette occasion, la maison du maire de la commune, Nfaly Camara, a été saccagée par les manifestants. Les grenades lacrymogènes ont également brûlé le hangar du centre de santé de Mako et celui d'un commerçant de la place.



Les populations exigent l'électrification du village dans un bref délai et ne veulent plus de promesses.



La commune fait près de 4.000 habitants avec un pouvoir économique réel du fait de la présence de sociétés minières dans le village. Les populations auraient également décidé de sanctionner négativement la mouvance présidentielle aux élections législatives du 31 juillet 2022.