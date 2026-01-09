Kédougou : soixante orpailleurs clandestins de nationalité burkinabé et malienne arrêtés

Dans le sud-est du Sénégal, les membres du 34ᵉ Bataillon d'Infanterie de Moussala ont démantelé un site clandestin d'extraction de minéraux précieux sur les berges de la Falémé, précisément dans la commune de Bembou. Soixante (60) orpailleurs étrangers qui seraient impliqués dans des pratiques illégales ont été arrêtés.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), il s’agit de seize (16) ressortissants burkinabés et quarante-quatre (44) ressortissants maliens. L’opération a aussi permis la saisie de neuf motocyclettes, deux brouettes, huit tricycles, et de quinze motopompes. L’APS ajoute aussi 42 engins artisanaux, communément appelés ”cracheurs” utilisés pour le traitement du sable minier, ont été détruits sur place par les forces de défense et sécurité, afin d’empêcher toute reprise immédiate d’activités illégales.



Ces opérations découlent de l’interdiction stricte de toute activité minière dans un périmètre de 500 mètres, à partir de la rive gauche de la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal. En août 2024, le gouvernement a mis un terme à toute activité minière sur le long de la Falémé jusqu’au 30 septembre 2027.