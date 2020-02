Kémi Séba toujours bloqué à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar

L’activiste Franco-béninois, Kémi Séba, interpellé dimanche dès son arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), n’a pas été expulsé. Il est toujours sur le sol sénégalais. Son avocat, Me Khouraichi Bâ, informe via sa page Facebook que le vol Brussels Airlines a refusé de prendre à bord son client pour "des raisons de sécurité".



« Le Commandant du vol de Brussels Airlines de 22:15 a refusé de prendre à bord Kémi Séba pour des raisons de sécurité! L’appareil vient de s’envoler vers la capitale belge », a-t-il écrit.



L'activiste était venu à Dakar pour assister à son procès en appel qui l'oppose à la BCAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.



Les membres d'Urgence panafricaniste Sénégal accompagnés de Hery Djéhuty coordinateur stratégique et bras droit de Kémi vont tenir conférence de presse ce lundi à partir de 10 heures 30 au centre socio-culturel de point E.