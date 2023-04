Kenya: 26 nouveaux corps de membres présumés d'une secte exhumés, 47 en trois jours

26 nouveaux corps exhumés ce dimanche 23 avril dans l'est du Kenya. Ce sont au total 47 dépouilles mortelles qui ont ainsi été découvertes depuis vendredi dans le cadre d'une enquête autour de la mort la semaine dernière de quatre fidèles d'une secte qui suivaient un appel à jeûner pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis. Un appel à jeûner du gourou de la secte, Paul Mackenzie Nthenge, pasteur de l'Église Internationale de la Bonne Nouvelle. Depuis, le gourou qui s'était rendu à la police le 15 avril dernier est sous les verrous. Le ministre kényan de l'Intérieur a dénoncé ce dimanche un « massacre » et appelé à un meilleur encadrement des églises, mosquées, temples et synagogues