Kenya: Mohammed Abdul Malik Bajabu rapatrié après 17 ans de détention à Guantanamo

Il a quitté la prison militaire américaine de Guantanamo après plus de 17 ans de détention, sans jamais avoir été inculpé. Le Kényan Mohammed Abdul Malik Bajabu est de retour dans son pays d’origine. Il avait été arrêté en 2007, sur des soupçons de terrorisme. Des groupes de défense des droits humains se battaient depuis, pour sa libération.



« Les États-Unis ont privé un homme innocent des meilleures années de sa vie, le séparant de sa femme et de ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. » C’est dans ces termes qu’un de ses avocats a commenté le transfert de Mohammed Abdul Malik Bajabu.