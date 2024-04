Kenya : Ruto décrète 3 jours de deuil national pour le général Ogolla

Le président kényan William Ruto a décrété trois jours de deuil national pour le chef de l’armée du pays. Le général Francis Ogolla est décédé dans un accident d’hélicoptère dans l’ouest du Kenya jeudi.



Il était à bord d’un engin qui transportait 11 personnes lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu dans une zone reculée près de la frontière avec l'Ouganda. 9 personnes y ont perdu la vie.



Les causes de l'accident ne sont pas claires.



Le général Ogolla, âgé de 61 ans, effectuait une tournée dans la région occidentale du pays, en proie à des troubles et fréquemment attaquée par des bandits locaux.



Il avait été nommé chef des forces de défense du Kenya en avril 2023 après le départ à la retraite du général Robert Kibochi.



Une controverse politique a entouré M. Ogolla avant même sa nomination, lorsqu'il a été accusé par le président de la commission électorale du pays de faire partie d'une délégation du Conseil national de sécurité qui a tenté d'influencer le résultat des élections générales de 2022 au détriment du président Ruto.