Kenya: au moins 17 enfants périssent dans l'incendie d'une école dans le centre du pays

Au Kenya, au moins 17 enfants sont morts dans l'incendie de leur internat, dans le comté de Nyeri, dans le centre du pays. La police a annoncé que l’école primaire Hillside Endarasha a été prise par les flammes dans la nuit de jeudi 5 à vendredi 6 septembre.



La porte-parole de la police nationale, Resila Onyango a annoncé que le feu a démarré vers minuit et « s’est rapidement propagé aux dortoirs où les enfants dormaient. »



Une douzaine d'enfants gravement blessés

Beaucoup d’éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l’incendie, ainsi que l’âge et l’identité des victimes. Selon la police, l’identification des corps est rendue très difficile, car ils sont absolument calcinés. Le bilan de cette tragédie risque encore de s’alourdir, puisque la police n’a pas fini d’explorer les décombres de l’incendie. Une douzaine d’élèves, gravement blessés, ont été aussi transportés à l’hôpital ce vendredi matin.



Le président kényan William Ruto s’est exprimé sur son compte X. Il demande que « les autorités compétentes mènent une enquête scrupuleuse » et promet que « les responsables devront répondre de leurs actes. »



Le vice-président Rigathie Gachagua, quant à lui, demande « aux écoles d’appliquer les mesures de sécurité décrites par le ministère de l’Éducation, pour éviter de tels incidents. »