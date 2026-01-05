Kenya: mort de Craig, éléphant iconique aux défenses gigantesques

« Une icône », « un Super Tusker légendaire », « un monument vivant ». Craig a été célébré au Kenya après sa mort. C’était « un symbole de réussite en matière de conservation », salue le Kenya Wildlife Service (KWS), l’agence de protection de la faune sauvage.



Les Super Tuskers, avec leurs immenses défenses en ivoire, sont particulièrement prisés des braconniers. Mais le Kenya a redoublé d’efforts dans sa lutte contre le braconnage ces dernières années, ce qui a permis d’augmenter le nombre d’éléphants dans le pays.



« C’était un animal très spécial pour nous »

Craig était également connu comme un « doux géant », qui était très apprécié des visiteurs. C’est ce qu’explique Paul Wambi. Il est le directeur adjoint du parc national d’Amboseli, où résidait le célèbre pachyderme. « Craig était un éléphant iconique, de par sa taille, de par la taille de ses défenses. Mais aussi à cause de son comportement, il était très calme, souligne-t-il. Il aimait être filmé, il aimait être photographié. Il pouvait se tenir debout et attendre que les touristes prennent sa photo. Les gens l’aimaient, les gens avaient l’habitude de le suivre. Que ce soient les communautés, les partenaires de conservation ou KWS, nous prenions tous soin de Craig au sein de l’écosystème du parc d’Amboseli. C’était un animal très spécial pour nous ».



Le Kenya Wildlife Service espère que les descendants de Craig pourront perpétuer sa « puissante lignée ». L’éléphant a engendré plusieurs petits, qui deviendront peut-être de nouveaux « Super Tuskers ».​