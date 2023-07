Kenya: six personnes tuées lors de manifestations de l'opposition

Six personnes ont été tuées ce mercredi dans plusieurs villes du Kenya lors de manifestations antigouvernementales interdites par les autorités contre de nouvelles taxes, ont déclaré à l'AFP deux sources policières. «Nous avons trois morts à Mlolongo» près de la capitale Nairobi, «où un groupe de manifestants avait bloqué la route pour protester et nous en avons aussi deux autres à Kitengela et un à Emali», respectivement à 30 km et 120 km au sud de la capitale, a déclaré une source policière, qui a requis l'anonymat.



Le bilan a été confirmé dans ces trois villes par une autre source policière.