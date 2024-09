Keur Makheury (Kébémer) : un accident fait 1 mort, le conducteur du camion en fuite

La série noire des accidents de la route se poursuit. Un drame s'est produit ce jeudi à l'entrée de Kébémer (nord-ouest), dans la localité de Keur Makheury, où un véhicule 4x4 a violemment percuté un arbre en tentant d'éviter un camion. Cet accident a coûté la vie à un passager, dont le corps a été rapidement transféré au centre hospitalier régional de Louga.

D'après la RFM, le chauffeur du camion impliqué a pris la fuite.



Ce tragique incident vient s'ajouter à une série d'accidents survenus en ce mois de septembre, soulignant la gravité de la situation sur les routes. Parmi eux, l’accident de Ndangalma (Bambey, centre-ouest), ayant causé la mort de 16 personnes et fait 22 blessés.



Dimanche 15 septembre, un autre accident a fait 1 mort et 6 blessés, dont 2 grièvement, dans cette même localité.

Le lendemain, lundi 16 septembre, une nouvelle tragédie a eu lieu près du village de Ngabou, à proximité de Mbacké, où une collision entre un bus et un car a entraîné la mort de 5 personnes et blessé 37 autres.