Keur Massar : Saisie de 667 kg de chanvre indien par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade de la Zone franche industrielle, rattachée à la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, a réalisé une saisie importante de 667 kg de chanvre indien. Deux individus, dont une femme, ont été interpellés et placés en garde à vue.



Selon un communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la communication et des relations publiques (DCRP), « cette opération s’inscrit dans les efforts continus du Haut commandement de la gendarmerie pour intensifier la lutte contre le trafic de drogues sur tout le territoire national. »



Le document indique que le lundi 18 novembre 2024, un véhicule suspect transportant huit sacs de chanvre indien a été intercepté grâce à l’exploitation d’un renseignement. Le conducteur a pris la fuite, abandonnant sur place une cargaison estimée à 800 kg de chanvre.



Les investigations se sont poursuivies le lendemain, mardi 19 novembre, dans le secteur de Diamniadio, identifié comme un refuge potentiel des trafiquants. « Une perquisition dans un domicile utilisé comme cachette a permis de saisir quatre sacs supplémentaires de 100 kg chacun, ainsi que 12 paquets de 2 kg. Au total, la marchandise saisie pèse 667 kg », relate la note.



Deux personnes, dont une femme, ont été arrêtées et placées en garde à vue. L'enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau impliqué.