Keur Massar : démantèlement d’un réseau nigérian de proxénétisme et de traite de personnes

La Brigade de recherche de la gendarmerie a réussi à mettre la main, sur un réseau de proxénétisme et de prostitution établi par un couple nigérian qui faisait venir des jeunes filles nigérianes pour les « piéger » et les obliger à se prostituer. Les hommes de la gendarmerie de Keur Massar ont réussi par la même occasion à faire libérer une jeune nigériane séquestrée par ce couple en question. Le couple et quatre (4) filles nigérianes ont été déférés au parquet le jeudi 25 juillet.



C’est lors d’une opération menée par la brigade de recherche de Keur Massar, que les gendarmes ont démantelé une « filière » nigériane spécialisée dans la traite de personnes et qui gérait un réseau de prostitution. Le couple sous les initiales de J.J.G et sa concubine B.G, tous deux de nationalité nigériane se sont installés à Keur Massar où ils faisaient venir directement du Nigeria des jeunes filles.



Selon L’Observateur, le couple payait aux jeunes filles un billet et promettait aux filles dès leur arrivé un travail bien rénuméré. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas, puisque des leurs arrivées, elles sont séquestrées et obligées à se livrer à la prostitution pour rembourser leur billet d’avion et la prise en charge alimentaire.



Cependant, le couple nigérian est loin de se douter, que leur business connaîtra un arrêt brutal. Les gendarmes ont fait une descente le mercredi 24 juillet, au domicile des concubins nigérians, procédant ainsi à leur arrestation. Les gendarmes ont aussi découvert 3 jeunes filles enfermées dans une chambre avec un important lot de préservatifs.



Parmi l’une des trois filles arrêtées par les hommes du major Abdou Aziz Kandji, M.N.W avait réussi, de force à se prostituer et à rembourser l’intégralité de tous les frais engagés par le couple, recouvrant ainsi la liberté. Cependant convaincu, que le business est très lucratif M.N.W s’y mets.



Démasquée par le couple concubins, elle a été séquestrée. Informés, les gendarmes ont lancé une opération pour libérer la fille et qui a abouti à l'arrestation d’une autre fille vendue par M.N.W, informe le journal L’Observateur.



Au total, 6 Nigérians, dont le couple concubins ont été mis aux arrêts. Ils ont été déférés au parquet hier jeudi, pour « traite de personnes, proxénétisme, défaut de carnet sanitaire et séjour irrégulier sur le territoire national ».