Keur Massar : il retrouve son escroc un an plus tard dans un supermarché

Un an après avoir été victime d’une escroquerie, I. Camara a eu la surprise de sa vie en retrouvant son bourreau dans un supermarché de Keur Massar (dans la banlieue dakaroise). Le lundi 12 mai, en reconnaissant le visage de l’homme qui l’avait délesté de 840 000 F CFA sous prétexte de rituels mystiques, il n’a pas hésité à crier « Au voleur ! », attirant l’attention des clients et du personnel. Le suspect, M. Camara, a été maîtrisé par la foule avant d’être remis à la police de Jaxaay.



Selon L’Observateur, qui rapporte les faits, l’escroc présumé se faisait passer pour un marabout et avait promis la richesse à sa victime en échange de sacrifices aux djinns. Il avait présenté à I. Camara une valise contenant de fausses liasses de billets, exigeant en retour des offrandes, de l’encens et même un coq d’une valeur de 70 000 F CFA. Une fois l’argent encaissé, le prétendu marabout s’était volatilisé.



Placé en garde à vue, M. Camara a reconnu les faits et révélé l’existence de quatre complices. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont permis de saisir du matériel utilisé dans la fabrication de faux billets : du papier noir, des flacons de mercure, des coupures factices, ainsi que deux voitures et une moto.



Les cinq hommes ont été placés en garde à vue et devraient être déférés pour « association de malfaiteurs, tentative de fabrication de faux billets, escroquerie, abus de confiance, blanchiment de capitaux et charlatanisme. »