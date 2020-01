Keur Massar: le meurtrier du boulanger Cheikh Thiaw risque 20 ans de prison

L’affaire du meurtre de Cheikh Thiaw, gérant d'une boulangerie, a été appelée devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, mardi. Le présumé meurtrier, Mamadou Seck, risque 20 ans de prison.



L’affaire remonte à 2015. Mamadou Seck, employé dans une boulangerie à Keur Massar, une localité de la banlieue dakaroise, a asséné un coup de couteau à son employeur, Cheikh Thiaw, au cours d’une altercation. Tout a débuté le jour où ce dernier demande à son bourreau de faire du pain sans sel. Chose que Mamadou que refusa.



Appelé devant la barre, le prévenu nie les faits. « On ne se parlait pas depuis 3 mois. Un jour, il m’a accusé de vol. Quelques jours après, il m’a demandé de faire du pain sans sel et j’ai refusé. Il m’a insulté. J’ai riposté, le couteau en main pour me protéger. Si je n’avais pas couru, il allait me tuer. Les témoins ne disent pas la vérité », explique-t-il.



Lors de son réquisitoire, le procureur, qui estime que le présumé avait pris la fuite après son forfait, demande la peine de 20 ans de prison ferme.



Le verdict est attendu au 21 janvier prochain.