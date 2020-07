Keur Massar: le présumé meurtrier d’Abdou Lakhat Dieng finalement arrêté

Du nouveau dans l’affaire des deux dealers qui soldaient leurs comptes et qui a viré au drame. Abdoulaye Wade, le présumé meurtrier de Abdou Lakhat Dieng, a été arrêté. Il s’était réfugié à la décharge de Mbebeuss où il s’était fondu dans la foule de recycleurs.



Les faits ont lieu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet dernier au quartier Chiekh Lô de Keur Massar. Les deux dealers ont eu une rude altercation pour une veille histoire de chaîne en or. Après un combat violent, Abdou Lakhat Dieng qui soupçonne le caïd de détenir une arme, prend la fuite. Il est poursuivi et rattrapé juste devant la porte de sa maison. Armé de couteau Wade lui transperce le poumon droit.



Face aux refus des rares occupants de sa maison d’ouvrir la porte, Lakhat se vide de son sang et finit pas s’effondrer non loin, dans un dépôt d’ordures.



La victime et son présumé meurtrier avaient été dernièrement arrêtés pour trafic de chanvre indien. Ils avaient été libérés à la suite des mesures prises pour désengorger les prisons avec la Covid-19. Abdoulaye Wade est poursuivi pour assassinat.