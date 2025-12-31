Iran: le régime sous pression après plusieurs jours de manifestations

La colère gronde depuis plusieurs mois déjà. De nombreux experts prévoyaient une telle explosion alors que l’inflation dépasse largement les 50 % cette année, et sera encore plus forte l’année prochaine. La chute de la monnaie iranienne, qui s’est accélérée ces dernières semaines, a aggravé la situation avec la hausse du prix des produits de consommation pratiquement toutes les semaines, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.



Le président Pezeshkian mais aussi le président du Parlement ont affirmé dès ce lundi 29 décembre l'importance du dialogue avec les manifestants. Des représentants des commerçants du bazar ont été reçus par le président, qui a annoncé la suspension de certaines taxes et impôts décidés dans le projet du budget pour la prochaine année.



De son côté, le Parlement a promis que la hausse des salaires ne sera pas limitée à seulement 20 %, comme cela avait été décidé par le gouvernement dans un premier temps.



Dans le même temps, les forces de l’ordre semblent, jusqu'à maintenant, vouloir faire preuve de retenue, bien que des policiers aient fait usage de gaz lacrymogène ou tiré des balles de paintball à quelques endroits. Sur une vidéo par exemple, on voit la foule faire reculer des policiers anti-émeutes sans qu’ils résistent. Mais si le mouvement prend de l’ampleur, on ne sait pas pour le moment si les forces de l’ordre feront preuve de la même retenue.