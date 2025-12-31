Mbacké : un commerçant piégé, filmé nu et délesté de 2 millions de FCFA

Le commissariat de Mbacké a interpellé, le 29 décembre 2025, un individu nommé Ibou Diaw pour « extorsion de fonds et collecte illicite de données à caractère personnel ». Le suspect est accusé d'avoir tendu un guet-apens à un commerçant du marché Ocass sous le prétexte d'un rendez-vous galant.



L'affaire a débuté par une interpellation nocturne fortuite. Ibou Diaw, un chauffeur de 32 ans domicilié à Touba, a été arrêté en possession de la somme de 1 492 000 francs CFA dont il n'a pu justifier la provenance. Placé en garde à vue pour nécessité d'enquête, il a été confondu le lendemain par le témoignage d'une victime.



Le 30 décembre, vers 11 heures, un commerçant opérant au marché Ocass, A. L. Dione, s'est présenté aux services de police pour dénoncer le chantage dont il a été l'objet. Selon son récit, Ibou Diaw l'aurait attiré dans un appartement situé près du rond-point Total de Mbacké, lui promettant une rencontre avec une femme.



Une fois dans les lieux, le commerçant aurait été contraint de se déshabiller sous la menace d'une arme. Le suspect a ensuite filmé la victime dans sa nudité avant d'exiger le versement immédiat de 2 millions de francs CFA, menaçant de diffuser les images sur Internet en cas de refus.



Sous la pression, le commerçant a sollicité ses proches qui lui ont fait parvenir les fonds par l'application Wave. Ce n'est qu'après le transfert de l'argent que le ravisseur a autorisé sa victime à se rhabiller et à quitter les lieux.



Lors de son interrogatoire, Ibou Diaw est passé aux aveux. S'il reconnaît les faits d'extorsion et le chantage à la vidéo, il a néanmoins nié avoir utilisé une arme à feu, prétendant n'avoir fait usage que d'une matraque électrique pour intimider le commerçant.