Héliconia Sénégal Sas: un contentieux juridique éclate entre actionnaires sur la distribution de dividendes

Logé à Casablanca (Maroc), Héliçonia Africa development, actionnaire majoritaire de la société Héliconia Sénégal Sas, spécialisée dans le transport héliporté, a saisi le tribunal de Commerce de Dakar pour obtenir le paiement de dividendes de la société. Celle-ci, dont le capital est détenu à 51% par Héliçonia Africa development et à 49% par la Caisse de dépôt et consignation (Cdc), n'a pas pu distribuer les dividendes dans les délais prévus par la loi, selon le quotidien «Libération», dans la publication de ce mercredi.



D'après la requête, l'assemblée générale ordinaire de la société, qui devait se tenir au plus tard le 30 juin 2025, a finalement eu lieu le 20 août 2025 et a décidé de distribuer des dividendes d'un montant de 1 milliard de Fcfa, dont 51% pour Héliçonia Africa development et 49% pour la Cdc, ainsi que des dividendes spéciales de 414 millions de Fcfa attribuées à 100% à Héliçonia Africa development.



Cependant, la société n'a pas pu mettre en paiement ces dividendes dans les délais prévus par la loi, ce qui a conduit Héliçonia Africa development à saisir le tribunal de Commerce pour obtenir le paiement de ces sommes. La société avait déjà introduit une procédure gracieuse pour obtenir une prorogation du délai de distribution des dividendes, mais cette demande a été rejetée par le tribunal de Commerce et confirmée par la Cour d'appel.



Héliçonia Africa development demande désormais au tribunal d'ordonner la mise en paiement des dividendes et l'exécution provisoire de la décision.