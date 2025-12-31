CAN 2025: pourquoi la Côte d'Ivoire a vraiment intérêt à terminer en tête du groupe F

Le Gabon est d'ores et déjà éliminé, la Côte d'Ivoire déjà qualifiée. Leur match, qui doit solder la phase de groupes de cette CAN au Maroc, compte-t-il autant pour du beurre ? Pas tout à fait. Car les Éléphants ont tout intérêt à aller chercher la victoire pour viser la première place de ce groupe F, qu'elle disputera avec le Cameroun et le Mozambique, qui s'affronteront en parallèle. Il faudrait une victoire pour éloigner le Mozambique, et si possible une victoire large pour être certain de distancer les Lions.D'abord parce que pour un champion en titre, il vaut mieux terminer premier, question d'image. Mais surtout, il s'agit d'éviter la défaite et donc une potentielle troisième place du groupe, synonyme d'un adversaire beaucoup plus corsé en huitièmes de finale. Avec une première place, il s'agira du Soudan ou du Burkina Faso. Avec une deuxième place, il faudra se frotter à l'Afrique du Sud. Et la troisième place promet un duel contre le Nigeria. Une autre paire de manche.



Une histoire de confort et de repos

Et puis les Éléphants commencent à avoir leurs petites habitudes à Marrakech. Ils y ont posé leurs valises dans un hôtel cossu du sud-est de la ville et s'y plaisent bien. « On a pris nos repères. Ce n'est pas chez nous, chez nous c'est Abidjan, Yamoussoukro... sourit Émerse Faé. Mais on est bien, bien installés, on a nos habitudes. »



Terminer premier du groupe F assurerait aux Éléphants de jouer leur huitième de finale à Marrakech, après y avoir passé Noël et le Nouvel An, plutôt que de déplacer toute la délégation et le matériel qu'elle trimballe à Fès ou Casablanca. Avec, en plus, un potentiel quart de finale à Agadir, qui se trouve à moins de trois heures de route.



« Moi, juste le fait de penser que je vais prendre ma valise me rend paresseux, lance Oumar Diakité. On est bien ici, on a notre camp de base, pourquoi aller ailleurs ? On va tout faire pour rester dans cette ville-là et avoir le plus de repos possible. » Les matelas sont-ils plus confortable à Marrakech ? Peut-être, mais il s'agit surtout de bénéficier de jours de récupérations supplémentaires à la fin de la phase de groupes. Une première place promet un huitième de finale le mardi 6 janvier contre le dimanche 4 janvier en cas de deuxième place. Voire potentiellement le 3 janvier si les Éléphants finissent troisièmes. Une donnée non négligeable avant d'attaquer les matchs à élimination directe.