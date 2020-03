Keur Massar: les nouvelles mesures du ministre des Transports occasionnent de grands rassemblements devant les arrêts bus

Le ministre des Transports terrestres Oumar Youm a pris une série de mesures ce mardi pour, entre autres, diviser par deux le nombres de passagers autorisés dans les taxis, cars rapides, Ndiaga Ndiaye, minibus et bus. Une mesure prise dans un contexte de propagation du virus Covid-19 et dans le but de réduire drastiquement les contacts entre personnes.



Toutefois, cette mesure a occasionné des rassemblements de masse dans les différents arrêts bus et garages de la capitale. Les Sénégalais qui n'ont que ces moyens de transport pour rallier leur lieux de travail attendent désespérément.



Des images qui ont été partagées sur le réseau social Twitter montrent des foules de personnes amassées devant le garage de Keur Massar. Une situation qui pourrait bien favoriser la propagation du virus combattu.