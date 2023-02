Keur Massar : un jeune de 20 ans meurt une semaine après avoir reçu une balle

Tristesse et émoi accablent la famille Kandji à Keur Massar. Cette dernière a perdu son fils Talla Kandji. Bléssé par balle à la jambe alors qu’il revenait d’un match « navetanes », le 27 janvier 2023. Le jeune homme âgé de 20 ans est finalement décédé vendredi dernier.



Le père éploré du jeune homme qui s’est confié sur l’affaire, a renseigné que ce sont les gendarmes qui ont tué son fils. « Celui qui a tué mon fils, les gendarmes doivent le connaître. Lorsque je faisais ma déposition au commissariat de Keur Massar suite à la demande du médecin, on m’a retenu là-bas. J’ai passé presque toute la journée sur place. Comme raison, ils m’ont dit que l’enquête n’était pas claire et qu’il manquait des éléments. Ils savent qu’ils ont tué mon fils », a-t-il martelé.



Poursuivant, il a révélé qu’il a fait plus de quatre hôpitaux avant que son fils qui se vidait de son sang ne soit pris en charge. « Les médecins de Keur Massar m’ont demandé de prendre mon fils qui était blessé et qui saignait beaucoup à la jambe et de l’amener à l’hôpital Thiaroye. De l’hôpital Thiaroye à celui de Principal en passant par Cto, Fann et Ouakam, aucun de ces établissements sanitaires n’a voulu prendre en charge mon fils. De minuit à 4 heures du matin, j’ai défilé dans différents hôpitaux pour qu’ils soignent mon fils sans succès. Finalement, de retour à l’hôpital Principal, j’ai dû supplier le médecin pour qu’il décide enfin de le soigner. Mais c’est le samedi vers 18 h qu’ils l’ont finalement opéré. Après cela, il ne s’est pas réveillé, il était dans le coma », a-t-il révélé.



Malheureusement, Talla Kandji a fini par succomber à ses blessures quelques heures après son opération. « Vendredi dernier, lorsque que je suis rentré chez moi vers 15 h 20mn, on m’a appelé pour m’informer qu’il est finalement décédé. Je suis allé à la morgue et j’ai vu son corps. On est en train de faire les démarches pour récupérer le corps et l’enterrer » a renseigné le père du défunt.



À cela, M. Kandji a rajouté que tous les moyens seront déployés pour obtenir justice.