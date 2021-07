Keur Massar: une saisie record de 475 millions en faux billets de 100 euros, 11 millions en billets noirs et du mercure

Mis au courant de l’existence d’un réseau de fabricants de faux billets, les gendarmes de Keur Massar ont infiltré le gang des contrebandiers et ont passé une commande de faux billets auprès de deux membres. Ils se sont donné rendez-vous dans un endroit discret à Keur Massar pour la transaction. Sur les lieux, les faux faussaires ont été arrêtés.



Interrogés, ils passent aux aveux et conduisent les agents à leur domicile. Une perquisition des lieux a permis de découvrir deux grosses malles contenant des faux billets de banque d’un montant de 475 millions. 11 millions en billets noirs et mercure ont été également saisis sur place. Le véhicule des contrebandiers a été immobilisé dans les locaux de la brigade.



Au total, quatre individus furent arrêtés et placés en détention, dont le cerveau du gang. La somme saisie est estimée, par les gendarmes, à 274 milliards, 477 millions en faux billets de banque soit 419 millions en fausses coupures de 100 euros et 32 millions en fausses coupures de 10 mille francs.



Selon « Les Échos », les quatre contrebandiers pourraient être présentés incessamment devant le procureur de la République du tribunal de Grande instance de Pikine/Guédiawaye. Ils seront jugés pour les faits de association de malfaiteurs, escroquerie et contrefaçon de signes monétaires, entre autres.