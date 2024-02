« Keur Yeurmandé »: deux bébés récupérés de la pouponnière sont décédés

La liste macabre s'allonge. En démantelant la pouponnière « Keur Yeurmandé» de Ndella Madior Diouf, la Brigade des mœurs de la Sûreté urbaine (Su) avaient récupéré les bébés qui étaient encore dans la pouponnière avant de les confier à des structures qualifiées. Ces nourrissons étaient dans un état déplorable et malheureusement deux d'entre eux sont décédés, mardi, confie Libération.



Internés à la pouponnière «Sourire d'un bébé», indique le journal, ils avaient été évacués à l'hôpital régionale de Thiès où ils sont finalement décédés. Ce qui porte à 8 le nombre de décès issus de la pouponnière "Keur Yeurmandé".



A la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet au doyen des juges, Ndella Madior Diouf avait été inculpée puis placée sous mandat de dépôt en fin décembre 2023 pour « traite de personnes, exercice illégal de la profession de médecine, privation d'aliment à des enfants, soins entraînant la mort sans intention de la donner et obtention illicite de certificats aux fins d'inhumation ».



Ce, en même temps que son assistant Ndiaye, le gardien des lieux, Djiby Sow et El Hadji Sène, l'animateur à Saphir Fm qui a admis « avoir enterré clandestinement deux bébés décédés dans la pouponnière ». Quant aux nounous, elles avaient été inculpées sous le régime du contrôle judiciaire, souligne la même source.