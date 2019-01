Kevin Spacey inculpé pour agression sexuelle sur un ancien fan et laissé libre sous caution

Le parcours de Kevin Spacey devant la justice ne fait que commencer. L'acteur américain a été formellement inculpé lundi pour agression sexuelle et laissé en liberté sous caution, au terme d'une courte audience dans un tribunal de Nantucket (Massachusetts).



Il est soupçonné d'avoir mis la main dans le pantalon d'un fan de 18 ans en 2016, après l'avoir fait boire. Le chef d'agression sexuelle sur personne de plus 14 ans est passible de cinq ans d'emprisonnement dans le Massachusetts.



Il a plaidé non coupable, conformément à ce qu'il avait annoncé



Vêtu d'un costume gris avec une cravate, le comédien ne s'est pas exprimé durant l'audience, mais selon plusieurs médias locaux, il a plaidé non coupable, conformément à ce qu'il avait annoncé, par le biais de ses avocats. Le juge lui a aussi ordonné de ne pas contacter sa victime présumée.



Le magistrat a ordonné comme seule obligation de son contrôle judiciaire l'interdiction d'entrer en contact avec la victime présumée ou ses proches et fixé au 4 mars la date de la prochaine audience. La star de la série télévisée House of Cards avait demandé à se faire représenter par ses avocats, mais le magistrat avait refusé, le contraignant à se présenter lundi matin au tribunal.



L'inculpation formelle intervient plus de 13 mois après le dépôt de la plainte et constitue une nouvelle étape pour le mouvement #MeToo, après la condamnation de l'acteur Bill Cosby et l'inculpation du producteur Harvey Weinstein. Le chef d'agression sexuelle sur personne de plus de 14 ans est passible de cinq ans d'emprisonnement dans le Massachusetts. Le jeune homme à l'origine de cette plainte affirme que Kevin Fowler, de son vrai nom, lui a mis, à plusieurs reprises, la main dans le pantalon et a saisi son sexe le 7 juillet 2016, alors qu'ils discutaient dans un restaurant de Nantucket.



Kevin Spacey avait auparavant incité la victime présumée, qui travaillait comme serveur au sein de l'établissement, à boire de l'alcool, le jeune homme consommant plusieurs bières offertes par le comédien. Les enquêteurs disposent d'une vidéo tournée, durant l'incident, par le serveur avec son téléphone dans ce restaurant situé sur l'île de Nantucket, ancienne capitale mondiale de la chasse à la baleine, devenue station balnéaire huppée. Agé de 59 ans, l'acteur deux fois oscarisé, pour son second rôle dans «Usual Suspects» en 1996 et son premier rôle dans American Beauty en 2000, avait indiqué, dans une lettre au juge, qu'il entendait plaider non coupable.