Khady Diène Gaye fustige la « lenteur » des travaux du stade régional de Kédougou

En visite de chantiers à Kédougou hier, jeudi 08 août la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diène Gaye a dénoncé les lenteurs des travaux du stade régional de Kédougou. Ces travaux, entamés depuis 2016, devraient être livrés dans les 18 mois qui suivent.



“Il m’a été permis de constater que les travaux du stade régional de Kédougou” ne sont pas encore achevés, alors que ce chantier, démarré “en 2016, ne devait pas atteindre deux ans normalement”, a déclaré la ministre.

Les travaux devaient “au maximum […] durer 18 mois ferme, selon le rapport qui m’a été communiqué par […] le gouverneur de la région de Kédougou”, a souligné Khady Diène Gaye.



Selon l’APS, la ministre a poursuivi sa visite avec les chantiers du stade municipal et de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté, en présence de l’adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé des affaires administratives, Georges Samba Faye.



Cependant les travaux relatifs au stade régional “il n’y a que les poteaux et les fondements qui ont été entamés pour un taux d’exécution physique de 20 %”, alors que le rapport du gouverneur fait état d’un “taux d’exécution financière de 80 %”, a déclaré la ministre.



En présence du président de la Ligue Régional de Kédougou Sadio Cissokho qui déclare « les populations vivent une véritable injustice… sur le plan général la région de Kédougou souffre d’un manque d’infrastructures et nous l’avons décrié et pleuré partout dans les médias » a affirmé Sadio Cissokho en s’adressant à la ministre des Sports ».



Le président de la Ligue régionale de football de Kédougou a tout de même souligné que les chantiers n’ont pas évolué depuis deux ans.



“On joue plus de deux ans maintenant dans des terrains sans norme et sans sécurité, et surtout les activités footballistiques des navétanes sont à l’arrêt à cause du retard des travaux de construction du stade municipal”, a-t-il ajouté.