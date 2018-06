Khalifa Sall en Appel avec sa caisse

Condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison ferme en Première instance, dans l'affaire de la Caisse d'avance de Dakar, le maitre de Dakar Khalifa Sall se présente ce mardi 5 juin 2018 devant la Cour d'Appel, avec ses avocats pour contester la décision du juge Malick Lamotte.



La constitution en partie civile de la mairie de Dakar de Dakar a été déclarée recevable. Cependant, bon nombre d'observateurs pensent que c'est un dossier qui cache la liquidation d'un adversaire politique en vue de la Présidentielle de 2019.



Le maire de Dakar et ses co-détenus, dont son Daf Mbaye Touré, sont poursuivis pour les délits de faux et usage de faux, escroquerie portant sur des fonds publics. Et si la Cour d'Appel décide de confirmer ou même de corser le verdict de le juge Lamotte, Khalifa Sall et Cie pourront toujours se pourvoir en Cassation.