Kim Kardashian annonce la fin de "La famille Kardashian" une téléréalité à succès

L'émission de télé-réalité sur la famille Kardashian, qui dure depuis longtemps, touche à sa fin, annonce Kim Kardashian West.



"C'est avec le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile, en tant que famille, de dire au revoir aux Kardashian", a-t-elle déclaré sur Twitter.



L'émission est diffusée depuis 14 ans et a fait de Kim, de ses frères et sœurs, de leurs parents, de leurs partenaires et de leurs enfants des méga-stars mondiales.



La dernière saison, sa 21ème, sera diffusée au début de 2021.



Exprimant ses remerciements aux "milliers de personnes et d'entreprises" qui participent à l'émission, Kim joute également : "je suis incroyablement reconnaissante à tous ceux qui m'ont regardée et qui m'ont soutenue, moi et ma famille, au cours de ces 14 années incroyables".



"Cette émission a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l'évolution de nos carrières et ont changé nos vies pour toujours", poursuit-elle.



Après l'annonce de la fin de l'émission, sa sœur et co-star Khloe Kardashian a tweeté : "Les émotions nous inondent aujourd'hui... le changement est difficile mais parfois nécessaire."



D'inconnus à superstars



La plupart des membres de la famille étaient inconnus lorsque le spectacle a débuté en 2007. Kim était apparue dans certains épisodes de la télé-réalité de son amie Paris Hilton et son père avocat, Robert, était connu pour avoir défendu OJ Simpson lors de son tristement célèbre procès pour meurtre. Robert Kardashian est mort en 2003.



Les premières émissions se concentraient sur la vie de Kim et de ses sœurs Kourtney et Khloe et de leurs partenaires, dont l'ex-petit ami de Kourtney, Scott Disick, l'ex-mari de Kim, Kris Humphries, et l'ex-mari de Khloe, Lamar Odom.



Elle a finalement fait venir le "momager" Kris Jenner, son ex-mari Caitlyn Jenner - alors la seule figure célèbre de la série, en tant que Bruce Jenner le décathlonien médaillé d'or olympique - et les demi-sœurs Kylie et Kendall Jenner.



Bien qu'elle ait été fortement critiquée et accusée de rendre les gens célèbres pour être célèbres, l'émission a bénéficié d'une audience énorme, a remporté des prix et a été l'une des émissions les plus réussies de la chaîne E !



Kim, 39 ans, est depuis devenue l'une des femmes les plus célèbres au monde, avec des centaines de millions de followers sur les médias sociaux et une entreprise de beauté florissante.



Elle a épousé le rappeur Kanye West en 2014, avec qui elle a quatre enfants et dont la valeur nette conjointe est estimée à plus d'un milliard de dollars.



Elle a récemment évoqué les problèmes de santé mentale de son mari après une série de déclarations erratiques de sa part alors qu'il annonçait entamer la course à la présidence des États-Unis.



Kendall et Kylie Jenner étaient enfants lorsque la série a débuté en 2007, mais sont devenus des stars à part entière. A 24 et 23 ans, elles sont parmi les personnes les plus influentes au monde.



En 2019, cette dernière a été désignée par le magazine Forbes comme la plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps grâce à son entreprise de cosmétiques extrêmement populaire.



Mais en mai, le magazine a accusé sa famille de gonfler la valeur de son entreprise et l'a rayée de sa liste des milliardaires.



Triste ou heureuse fin ?



C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de E ! à CNN : "bien que cela ait été un privilège absolu et qu'ils nous manqueront de tout cœur, nous respectons la décision de la famille de vivre leur vie sans nos caméras."



Réagissant à l'annonce, l'actrice et chanteuse Kat McPhee a posté sur Twitter : "félicitations pour cette belle course, les gars. Ça changera toujours la donne."



Mais un utilisateur de Twitter appelé Jennifer a dit qu'elle serait heureuse de voir cette célèbre famille quitter le petit écran.



"C'est un miracle", a-t-elle écrit. "C'est une riche ordure à la télévision depuis le début. Certaines choses devraient vraiment rester privées".