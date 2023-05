Kolda : Boubacar Ndaw condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de son frère

Le sort de Boubacar Ndaw a été scellé vendredi dernier. Il a été reconnu coupable du meurtre de son jeune frère Moussa Ndaw. Les faits se sont produits en octobre 2019 à Ndiganthé, village situé dans l’arrondissement de Bogal, région de Sédhiou.



Ce jour-là, deux amis de Boubacar Ndaw s'étaient présentés à son domicile familial pour lui demander de l'argent. Une requête que ce dernier accepte en leur offrant une somme d'argent. Un geste de générosité qui n'a pas été du goût de sa mère, relate L’Observateur. Celle-ci se met à gronder son fils, soutenant qu'il ne devait pas offrir de l'argent à ses amis.



Une dispute éclate entre eux. C’est ainsi que son jeune frère Moussa Ndaw s’est mêlé de leur altercation et a sommé son frère aîné d'arrêter d'insulter leur mère. Très remonté, le mis en cause a asséné des coups de coupe-coupe à la tête, au bras et au dos de son jeune frère.



Malheureusement, ce dernier rend l'âme au cours de son évacuation à l'hôpital de Sédhiou. Arrêté et attrait à la barre de la Chambre criminelle de Kolda, Boubacar Ndaw n'a pas nié les faits. Pour sa défense, il a déclaré qu'il voulait simplement corriger son jeune frère.



Finalement, il a été reconnu coupable du meurtre de son jeune frère Moussa Ndaw et a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme.