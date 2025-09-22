Kolda : Découverte d’un potentiel gisement de phosphates à Médina El Hadji

Un nouveau potentiel minier vient d’être identifié dans le sud du pays. Le directeur régional de l’Énergie et des Mines de Kolda, Pascal Faye, a annoncé la découverte d’un gisement de phosphates dans la commune de Médina El Hadji, où les explorations se poursuivent pour confirmer la présence effective du minerai.« Le site de Médina El Hadj est dans une phase d’exploration et les études se poursuivent avec l’implication des communautés pour éviter des désaccords souvent constatés ailleurs après la découverte de ressources comme ce potentiel gisement de phosphate », a expliqué Pascal Faye à l'APS. Selon lui, cette découverte est le fruit des travaux de la société Damash Minerals LTD.L’annonce a été faite dimanche, en marge des “journées portes ouvertes” organisées par le ministère des Mines, de l’Énergie et du Pétrole du 18 au 26 septembre. Les recherches menées sur place sont accompagnées d’études d’impact environnemental et social dans cette partie du département de Kolda, frontalière de la Guinée-Bissau. Pour les autorités, il s’agit de prévenir les risques liés à une éventuelle exploitation.« Si l’exploitation minière reste une opportunité de création d’emplois et de croissance économique dans la zone de découverte, elle demeure toutefois accompagnée de défis, notamment environnementaux, d’un risque de pollution et de flux migratoires avec l’installation de camps de fortune au niveau des sites », a prévenu le directeur régional.Pascal Faye a également insisté sur la nécessité de mettre fin à l’exploitation anarchique et clandestine des ressources minières, citant notamment l’extraction du sable dans certaines carrières de la région de Kolda.