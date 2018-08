Kolda/Fièvre aphteuse: le gouvernement vole au secours des éleveurs

« A l’instar d’autres régions du pays, la maladie a durement touché cette région (et) il faut apporter un appui », a dit Baba Sall, chef de la division protection aux eaux sanitaires à la direction des services vétérinaires au ministère de l’Elevage, qui s’exprimait sur Zik Fm.



Ce lot de médicaments, notamment des antibiotiques, des antiparasitaires va soigner les 3.000 bêtes déjà malade et prendre en charge plus de 15.000 bœufs. Baba Sall a précisé que le traitement qui est « gratuit » va commencer « immédiatement ».