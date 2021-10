Kolda : Guy Marius Sagna et camarades organisent une manifestation contre la spoliation de 1000 ha

Une délégation du FRAPP constituée de Ousmane Wade (personne morale du FRAPP), de Aliou Gérard Koïta (coordinateur de FRAPP Kolda), et de Guy Marius Sagna (secrétaire administratif ) est présentement à Vélingara pour soutenir les populations et participer à la manifestation contre la spoliation de 1000 ha .



La manifestation, selon une note de l'activiste Guy Marius Sagna, a été interdite par le sous-préfet qui a "falsifié" la date de dépôt de leur lettre l'informant de leur manifestation, afin de prétexter le non-respect du délai de trois jours francs.



"Parce que cette interdiction est arbitraire et montre la collusion du sous-préfet avec le bénéficiaire - un Sénégalais - de ces 1000ha de terres: la manifestation pacifique aura lieu pour résister à la mafia foncière et aux interdictions systématiques des manifestations organisées par les mouvements citoyens", a-t-il dénoncé.



La manifestation contre la spoliation foncière des 1000 ha est organisée par, "Jeunesse panafricaine de Vélingara , Walikare é PEWAL de Kounkané, One nation, Génération consciente, Doy Na de Pakour et FRAPP.



La manifestation aura lieu à Pakour, sur la voie publique devant les 1000ha situés au Nord-Est de Diaocounda, au bord du fleuve Kayanga