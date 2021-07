Kolda : en colère après l’interdiction de leur soirée, des élèves brûlent les tables bancs et les cases de leur école

Très en colère après l’interdiction de leur soirée qu’ils voulaient organiser dans l’enceinte de leur école, les élèves du village de Diamouweli ont mis sens dessous-dessus leur établissement. Informé de la situation, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Velingara a effectué le déplacement sur les lieux. De même que des éléments de la gendarmerie.



« La gendarmerie a été informée pour venir confisquer le matériel de sonorisation », a déclaré l’inspecteur Dethioukh Samba qui annonce qu’une enquête a été ouverte.



Le collectif des chefs de villages de Vélingara condamne avec la dernière énergie cet acte perpétré par les élèves.



« Ils ont sorti des tables bancs et ils les ont brûlé. Ils ont brûlé aussi certaines cases qui ont été construites par les enseignants. Chose que nous déplorons et que nous condamnons avec la plus grande fermeté », peste le président dudit collectif, Alioune Badara Baldè, sur la Rfm.