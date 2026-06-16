Mondial 2026 : quel enjeu pour le match de ce mardi entre le Sénégal et la France ?

Dans la soirée de ce mardi (19h, GMT), au MetLife Stadium de New York, l’équipe du Sénégal affrontera la France dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026. Cette affiche entre les Lions de la Teranga et les Bleus revêt un enjeu capital pour le classement du Groupe I et la suite de la compétition.



Pour l'équipe de France, ce premier match sert de test de niveau pour lancer idéalement le tournoi et valider les choix tactiques récents. Pour le Sénégal, cette confrontation réveille le souvenir historique du match d'ouverture de 2002. Les Lions de la Teranga cherchent à rééditer cet exploit pour prouver leur statut sur la scène internationale et s'ouvrir la voie vers les huitièmes de finale.



Un match pour l’histoire…



Le 31 mai 2002, en ouverture du Mondial à Séoul, le Sénégal a signé l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde en battant la France (1-0), alors tenante du titre. Privés de Zinédine Zidane blessé, les Bleus ont été surpris à la 30e minute par un but de Papa Bouba Diop, qui a célébré l'action par une danse mythique autour de son maillot au poteau de corner. Malgré les assauts répétés de Thierry Henry et David Trezeguet touchant les poteaux, la défense héroïque des Lions de la Teranga, entraînés par Bruno Metsu, a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.



Cette défaite historique a précipité l'élimination des Français dès le premier tour, tandis qu'elle a propulsé le Sénégal vers une épopée mémorable jusqu'en quarts de finale.



L'ultime défi de Deschamps avec l'équipe de France



Pour Didier Deschamps, ce Mondial 2026 à une dimension presque importante puisqu'il s'agit de la dernière Coupe du monde de son immense carrière à la tête de l'équipe de France. Déjà sacré en tant que joueur en 1998 puis comme entraîneur en 2018, le technicien tricolore aborde cette compétition avec l'envie farouche de tout donner pour s'offrir une sortie magistrale et un triplé historique.



Loin de s'attarder sur le passé, et tout en rejetant l’idée d’une «revanche», le coach français s'attend d’ailleurs à un «affrontement de haut niveau» face à une équipe du Sénégal qu’il classe parmi les meilleures nations mondiales. «Ce sera une autre page à écrire. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2002, tant mieux pour le Sénégal. Aujourd'hui, on va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens. Il n'y a pas de revanche dans le football. En plus, c'était il y a 24 ans. La quasi-totalité de mes joueurs n'étaient même pas nés», a-t-il dit, avant d’admettre que le Sénégal a «un potentiel offensif très important, un milieu de terrain qui fonctionne très bien».



Pape Thiaw face au défi de sa légitimité internationale



Pour Pape Thiaw, ce match d'ouverture représente l'opportunité ultime de prouver sa légitimité à la tête des Lions de la Teranga après avoir succédé à l'emblématique Aliou Cissé. Déjà présent sur le banc en tant que joueur lors de l'exploit historique de 2002, le technicien sénégalais aborde ce Mondial fort du récent triomphe au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) ainsi que du trophée de la CAN 2025 remporté sur le terrain, même si ce titre continental fait encore l'objet d'un litige juridique intense devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).



Pour rappel, le Groupe I de la Coupe du Monde 2026 est composé de la France, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak.