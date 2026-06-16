Affaire Ndiaga Seck et Cie: le tribunal de Louga décerne encore six mandats de dépôt

Hier, lundi 15 juin, le Juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Louga a encore distribué six mandats dépôt, dans l’affaire Ndiaga Seck et compagnie, selon les informations de Libération.

Face aux éléments extraits du téléphone de Ndiaga Seck, le médecin Ibrahima Dièye (34 ans), domicilié à la Cité Lonase ; le styliste Cheikh Niass (39 ans), domicilié à Darou Salam 6 (Yeumbeul) et le bijoutier Modou Syllla (35 ans), logé à Pikine, avaient fait des aveux.



Dans le cadre de cette enquête, la police a collecté des preuves matérielles attestant formellement de l’existence d’un réseau où de présumés homosexuels étaient «passés» à Ndiaga Seck. En plus d’avoir reconnu ses rapports sexuels avec Ndiaga Seck, Cheikh Niass alias «Cheikh Styliste», a avoué qu’il lui trouvait aussi des partenaires.



Dans plusieurs messages interceptés par les enquêteurs, Cheikh Niass alias Cheikh Styliste envoie des photos de jeunes hommes, présentés comme des «tailles fines», selon ses mots, à Ndiaga Seck qui s’empressait de récupérer leurs numéros.



C’est d’ailleurs via ce système que Ndiaga Seck serait entré en contact avec le bijoutier Modou Sylla qui lui a assuré qu’il était «libre comme l’air».



Lors de son audition, toujours selon le journal, Modou Sylla a d’ailleurs donné une dimension internationale au dossier. Il a soutenu que s’il agissait de la sorte c’est parce que son «partenaire officiel» vit maintenant au Canada.