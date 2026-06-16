Dakar : la Cour d’appel accorde la liberté provisoire à Hady Sy, Cheikh Guèye maintenu en détention

Selon Libération, la Cour d’appel de Dakar a accordé la liberté provisoire à l’homme d’affaires Cheikh Guèye et au marabout Hady Sy, tous deux condamnés en avril 2026 à deux ans de prison dont six mois ferme pour association de malfaiteurs et tentative de corruption sur le juge El Hadji Maguette Thiam, du 2ème cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Si Hady Sy a quitté la prison à la suite de cette décision, Cheikh Guèye reste, lui, en détention. Le juge a révoqué son placement sous bracelet électronique lié au dossier de tentative de corruption, avant de le placer à nouveau sous mandat de dépôt.



Cheikh Guèye est désormais poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques et dans des documents administratifs, escroquerie portant sur les deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux.